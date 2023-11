Reprodução/Instagram Filha única de Elizangela faz homenagem à mãe: 'Gratidão profunda'

A filha única de Elizangela publicou uma homenagem para a mãe, que morreu na sexta-feira (3) , vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Marcelle Sampaio relembrou uma foto ao lado da atriz e lamentou a sua partida.





"Que a luz divina te receba e a espiritualidade te guie, minha mãe. Receba o calor do amor dos seus milhões de fãs espalhados no Brasil e no mundo. Que sua luz brilhe mais forte e ainda mais intensamente. Que a paz seja seu repouso agora. Gratidão profunda por tua presença, tua estrela nessa vida. Sua filha, Marcelle", escreveu ela na legenda.

A atriz deu entrada no Hospital Municipal José Rabello de Mello com uma PCR (parada cardiorrespiratória, depois de ser pronto atendida pelas equipes do SAMU. Houve tentativa de reanimação tanto no translado, quanto na unidade, mas sem êxito. As informações são do G1.

