Reprodução/Instagram Monica Iozzi fala sobre recente problema de saúde

Monica Iozzi voltou as redes sociais nesta semana, após se manter afastada para cuidar de sua saúde, para explicar sobre o ocorrido. A atriz teve um problema de saúde chamado “disbiose”, mas já está melhor.

A condição foi o principal fator que fez com que ela fosse substituída no elenco da novela “Ela por Elas”, da TV Globo, logo no início das gravações.

"Vim aqui dar um 'alô' para vocês porque, como alguns de vocês devem ter percebido, eu fiquei um tempo afastada aqui do Instagram", começou a atriz, que completou 42 anos na quinta-feira (2).

Ela continua explicando o que é o desequilíbrio da disbiose: "Ele atrapalha muito o equilíbrio da sua flora intestinal, e aí você para de absorver nutrientes como deveria. Tive esse quadro num nível bem sério, o que fez com que meu sistema imunológico ficasse muito enfraquecido, e aí eu ficava tendo uma doença atrás da outra, uma infecção atrás da outra, a ponto de ter que sair da novela que ia fazer, Elas Por Elas, que está passando agora às 18 horas. Estou superbem, já acabei o tratamento, estou 100%."

"Achei que agora já era hora de voltar. Quero voltar para esse nosso espaço de troca, voltar a falar de coisas que adoro e que, até antes de sair aqui do Instagram, eu estava falando muito pouco. Quero falar muito sobre cultura, teatro, cinema, artes plásticas, livros, literatura... Trazer papos divertidos também e falar sobre todos esses temas importantes que a gente está vivendo, coisas muito graves, muito tristes, que são necessárias para que a gente tenha uma vida melhor."

Ela continua: "Daqui a pouco, depois dessa reorganização, já vou estar com novos projetos, também vou dividir com vocês. Mas tudo isso só para avisar que eu estava com saudade e que estou de volta. Também quero aproveitar para agradecer todas as mensagens de carinho pelo meu aniversário, estou muito feliz", completou.