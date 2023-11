Reprodução Motorista que atropelou Kayky Brito diz que Bruno De Luca está com medo de sair

O motorista que atropelou Kayky Brito contou que recebeu uma ligação de Bruno de Luca após o acidente com o ator. Através das redes sociais, Diones Coelho detalhou a conversa.

O apresentador estava presente com o amigo no quiosque na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, antes do acidente. Bruno está sendo indiciado por omissão de socorro.





"Ele me procurou no Instagram pedindo o meu número. E nessa ligação ele me agradeceu bastante em relação ao suporte que prestei ao amigo dele. Eu só fui um instrumento e agi como cidadão", disse.

O motorista de aplicativo contou que questionou Bruno sobre como ele estava se sentindo. "Ele me falou que estava passando muito mal psicologicamente, com medo de sair, com medo das pessoas, com todo o ódio destilado na internet".

"Estou sentindo ele bem disposto em melhorar como pessoa. E isso é muito importante, da pessoa querer mudar. Estou percebendo isso ao longo das nossas conversas, estamos conversando há um tempo. Tudo que está saindo aí [na mídia] é com o consentimento dele", esclareceu Diones.

