Reprodução/Instagram Kayky Brito exibe recuperação após grave acidente: 'Fisioterapia todo dia'

Nesta sexta-feira (27), Kayky Brito dividiu com os seguidores a evolução após o atropelamento que sofreu no início do mês.

No perfil do Instagram, o artista mostrou o processo de recuperação após ficar 27 dias hospitalizado com o quadro considerado gravíssimo.





"Pessoal, quero dividir com vocês o que eu mais tenho feito nesse momento. A fisioterapia todo dia, a fonoaudiologia algumas vezes durante a semana. Acompanhe só", comentou ele no vídeo.

"Fisioterapia e fonoaudiologia é dia dia. Amém. Obrigado vocês", escreveu ele na legenda da publicação.

