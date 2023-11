Reprodução/Instagram A Fazenda 15: Márcia Fu e Alicia X brigam por comida azeda e maquiagem

Para tentar esquentar o clima durante a formação da roça nesta terça-feira (31), Márcia Fu e Alicia X discutiram sobre assuntos diversos.

A ex-jogadora de vôlei votou na influenciadora e iniciou uma briguinha com direito a comida azeda e maquiagem.





Márcia afirmou que a irmã de MC Daniel não ajuda nas atividades domésticas, como arrumar a cama e passar a vassoura na casa. Já Alicia contou que a rival pegou uma colher babada e colocou na panela de carne moída e azedou a comida.

🔥 Márcia Fu diz que a maquiagem de Alicia X está bonita, mas nem pra pegar numa vassoura ela serve.



Alicia X expõe que Márcia pegou a colher babada e colocou dentro da panela de volta.



Márcia: "Ah, vai maquiar, vai! Não admito me chamar de falsa! Tá lindo seu rostinho, lindo!… pic.twitter.com/tiHsJud4Da — Antenados (@canalantenados) November 1, 2023





















Eu tô só a Galisteu curtindo a treta KKKK #RoçaAFazenda — Luliane (@Luliane11) November 1, 2023









Treta de maquiagem e carne azeda, que delicia, eu amo esse entretenimento kkkkk #AFazenda #RoçaAFazenda — Sarah (@_Sarah_hh) November 1, 2023





