Reprodução/Instagram João Guilherme abre o jogo sobre ter o próprio programa de TV

João Guilherme já pôde ser visto como ator, cantor, repórter por um dia e em outras facetas da carreira artística. Em conversa com o iG Gente, o filho de Leonardo abriu o jogo diante das possibilidades e vontades na carreira.

Na televisão desde a infância e vivendo o mundo dos famosos através do império familiar, João Guilherme afirmou que pensa em apresentar o próprio programa de TV.





"Gosto da câmera. Gosto de comunicação no geral", conta ele. "Tenho vontade de ter um programa de TV, poder apresentar. Primeiro que eu gosto muito do trabalho apresentador, dessa profissão, vejo muitos que eu admiro, acho muito legal", completa João Guilherme.

Para o filho de Leonardo, os apresentadores possuem a chance de se conectar ainda mais com o público. "Você tem que ter um contato, estar próximo do público, mesmo tão longe. Então como apresentador acho que seria super legal, divertido", diz.





Atualmente, João Guilherme é um dos protagonistas da série "Vicky e a Musa", do Globoplay, e integra o elenco de "De Volta aos 15", série da Netflix. Filhos de outros famosos têm despontado na TV nos últimos meses. João Silva, filho de Faustão, estreou um programa na Band, em outubro, com a participação de Ronald, filho de Ronaldo, que tenta alavancar a carreira de DJ.

O filho de Gugu, João Augusto Liberato, chamou a atenção dos telespectadores com uma aparição na Globo, no Domingão com Huck, e pode ganhar um programa de TV no SBT ou na emissora carioca.

é muito nepotismo junto pqp pic.twitter.com/MmWBwbM5Yg — deus (@tiagosantineli) October 23, 2023





Moda

Além da TV, João Guilherme afirma que tem vontade de expandir o trabalho com moda . João está inserido no meio como sócio e convidado de marcas em desfiles de moda nacionais e internacionais.

"Eu amo moda e eu nunca tive uma marca de roupa. Eu não tenho nada que seja meu, que eu possa botar meu nome em cima e eu sempre penso, mas também de tanto que eu penso eu quero fazer com carinho e com calma", sinaliza.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !