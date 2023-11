Reprodução Severina revela se tem contato com elenco após Ilhados com a Sogra

A trabalhadora doméstica Severina Tenório, participante do reality da Netflix "Ilhados com a Sogra", revelou que não tem contato com os outros participantes. Nesta quarta-feira (1º), a sogra de Thyago apontou que apenas Cristina Donatti a chamou e a tratou como "ser humano".

Convidada do AUÊ, programa semanal do iG Gente, Severina Tenório apontou não ter nenhum contato com outros participantes do reality, nem mesmo nas redes sociais. No programa, a família foi excluída e rejeitada pelos colegas após ter idealizado uma estratégia de omitir informações deles.

"O que foi visto é o que foi mostrado (...) cada um tem o seu ponto de vista, o seu posicionamento e aqui fora é vida que segue. Lá era realmente uma disputa que valia uma boa grana, né? Se alguém considera que a minha estratégia foi furada, eu respeito. (...) Passei por essa experiência, não me envergonho de nada que fiz. Se a vida deles está melhor sem a amizade dos Tenórios, a gente aceita", aponta.

Com a rejeição dos outros participantes, discussões sobre racismo estrutural foram colocadas nas redes sociais para analisar a reação incisiva do elenco.

A matriarca diz que não guarda mágoas do que foi falado e analisa que o que aconteceu no reality recebeu uma "lente de aumento" do que eles passam fora do confinamento.

"No nosso lugar de fala, a gente conhece pessoas que são assassinadas simplesmente pelo tom de pele. A justiça, ela diz assim, todo ser humano é inocente até que se prove ao contrário, todo mundo tem direito a uma segunda chance. Ou seja, na dúvida e na falta de prova concreta, aplica esse benefício da dúvida e a presunção da inocência".

Severina também enfatiza que a estratégia adotada por ela e o genro Thyago não prejudicou nenhum participante e não infringiu nenhuma regra do programa. Ela ainda aponta que realizou todas as provas avaliativas com lisura, ao contrário da participante Taninha Nery, desclassificada de uma prova por trapaça na reta final.

Surpreendendo, Severina Tenória finaliza revelando que teve contato com apenas uma participante: Cristina Donatti, sogra que pediu a desistência após conflito com a nora e o filho.

"Houve, sim, [uma conversa] entre mim e ela porque lá ela foi a única pessoa que me viu ser humano, se é que vocês estão me entendendo. Ela foi a única, apesar do contexto familiar dela, de ter recebido muitas críticas, mas ela como um ser humano, também me viu com outro ser humano", enfatiza.

Sobre os outros participantes, Severina aponta que devido à divergência e por eles acreditarem na "verdade deles", não foi possível uma tentativa de restabelecer contato.

