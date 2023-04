Reprodução Fernanda Souza vira apresentadora de reality 'Ilhados com a Sogra'

A atriz Fernanda Souza será apresentadora do novo reality da Netflix Brasil, "Ilhados com a Sogra". Embora não tenha data de estreia, Fernanda compartilhou com os seguidores do Instagram detalhes que prometem muito entretenimento.

"Com muito prazer que apresento a vocês, nosso mais novo reality 100% brasileiro: Ilhados com a Sogra! Como é que ninguém tinha pensado em fazer um reality com essa figura tão emblemática da sociedade??? Só a Netflix mesmo para por competição, filhos, mães, casais, treta, praia, superação e Fernanda Souza tudo no mesmo reality!"

O vídeo compartilhado exibe alguns atritos entre os participantes. Em uma cena, um casal se abraça enquanto uma mulher lamenta: "Ela vai separar a gente".

O reality reuniu seis casais para uma competição por um prêmio em dinheiro, ao chegar na ilha, eles descobrem que seus pares serão as sogras.