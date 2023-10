Reprodução/Instagram - 31.10.2023 Xuxa entrou para lista de mulheres mais sexys do mundo





Xuxa foi considerada uma das mulheres mais sexys do mundo no ranking do Clube da Vip, que elegeu 100 nomes para compor a seleção deste ano. A presença da apresentadora na lista foi confirmada nesta terça-feira (31), em uma postagem nas redes sociais.





A página informou que esta é a sexta vez que a artista integra o ranking, desta vez em uma posição mais alta do que a do ano passado, quando ficou em 33º lugar. Aos 60 anos, Xuxa está na 22ª colocação da seleção de 2023, que elegeu nomes como Ana Castela e Grazi Massafera antes de anunciar a apresentadora.

"Falar a palavra sucesso junto com o nome Xuxa é tão habitual como respirar. A rainha teve um ano e tanto! Sessentou, teve uma série documental polêmica sobre a vida e carreira, teve show em cruzeiro exibido ao vivo no Multishow, capas e capas de revista. Nada diferente na vida de um dos maiores ícones de nossa vida", justificou a publicação no Instagram, compartilhada no perfil da artista.

"2023 foi o ano dela", elogiou um internauta nos comentários da postagem. "Xuxa não pode faltar, ela será sempre sinônimo de beleza e sensualidade, o tempo passa e ela segue sendo", opinou outro. "Eterna rainha, sempre a mulher. Linda em todas as fases", comentou mais um.





