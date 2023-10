Reprodução/Globo - 31.10.2023 Cesar Tralli teve problema técnico ao vivo na Globo e Patrícia Poeta reagiu





Cesar Tralli enfrentou um problema técnico na Globo durante uma passagem ao vivo no "Encontro" desta terça-feira (31). Patrícia Poeta interveio na situação e a reação da apresentadora repercutiu nas redes sociais e dividiu opiniões dos espectadores.





O problema ocorreu durante a atualização diária de Tralli sobre as notícias da guerra em Israel. O apresentador chamou a correspondente de Nova York, Carolina Cimenti, mas a transmissão continuou exibindo as câmeras dos estúdios do Brasil. Uma conversa de jornalista com a produção vazou para o público.

"Devolve e ela já fala das armas? Ou eu falo? Ela, né? Hein, Fernando?", disse Cesar, antes da emissora cortar as imagens apenas para a correspondente internacional. O apresentador não mencionou o problema após a conclusão das notícias, mas Patrícia comentou o episódio após Tralli retomar o contato com o "Encontro".

"Enquanto a Carolina falava, vamos contar para o telespectador, vazou um áudio seu perguntando se ela pergunta ou eu falo. Então vou fazer uma pergunta para você, sobre outro caso sério, puxando agora para o Brasil. Programa ao vivo é isso, gente. É áudio, é tudo funcionando e às vezes um áudio vaza mesmo", comentou Poeta, antes de comentar outras notícias nacionais.

Cesar reagiu ao comentário com um sorriso e explicou: "Quando a Carolina estava falando da guerra, já estava pensando exatamente nessa questão. Queria saber se você ia me perguntar ou se eu já emendava os assuntos". Alguns internautas elogiaram a conduta da apresentadora, enquanto outros questionaram a ação.

Eu não entendi muito bem se foi ironia da parte dela.ou se de fato ela agiu com parceria. — Lucas Amaral (@lucasamaraljob) October 31, 2023





O que foi esse climão entre a Patrícia poeta e o César tralli?

Genteeeeee. — Rose Araujo (@RoseAraujosrose) October 31, 2023





