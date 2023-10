Reprodução/Globonews Apresentador da GloboNews é traído por câmera e vira meme; vídeo

O apresentador Tiago Eltz viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (31) após ser flagrado ao vivo desprevenido arrumando o cabelo. Durante o "Em Ponto", o jornalista sacou um espelho para retocar o penteado.

O noticiário estava analisando a nova diretoria do Banco Central com um convidado, quando Tiago Eltz apareceu despreparado para as câmeras. A colega de bancada Mônica Waldvogel continuou a apresentação normalmente.

Nas redes sociais, o vídeo do momento viralizou e virou piada. "Quem nunca? KKKK", brincou uma internauta. "O cabelinho tá bonitoooo😂", zombou outro. "A colega de bancada olhando com julgamento", apontou uma terceira.

Seu cabelo tá lindo, Tiago pic.twitter.com/jzjk7my9en — Ricardo S (@RickSouza) October 31, 2023









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.