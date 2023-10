Reprodução / Instagram Tays Reis desabafa sobre rompimento de parceria com Tierry

Tays Reys se manifestou na última segunda-feira (30) e negou que a parceria com Tierry teria acabado por um desentendimento entre o cantor e o marido, Biel. “Tierry rompeu comigo dia 17 [de outubro], eu tenho print, mas nem quero entrar nesse nível. A festa do Rodrigo Faro foi dia 19. Já tínhamos resolvido, cada um pro seu lado. O motivo fútil vou contar já, já”, ela declarou nos Stories do Instagram.

A cantora se pronunciou após a colunista Fábia Oliveira divulgar que a parceria entre eles chegou ao fim após Biel se desentender com Tierry na festa de aniversário de Rodrigo Faro. Segundo Tays, apesar de o desentendimento ter acontecido, eles já haviam desistido de trabalhar juntos.

“Nesse dia da festa, ele ainda teve a cara de pau de chamar o Gabriel para falar disso. Ele que chamou o Gabriel, todo mundo viu. O Gabriel deu na lata: ‘Você foi um moleque com ela. Ela te esperou um ano da vida dela’. Foi a verdade. Fiquei um ano esperando. Só para vocês entenderem, a gente não tinha contrato, a gente não tinha nada veiculado”, contou Tays, que também disse que sonhava em trabalhar com Tierry.

De acordo com Tays, o rompimento aconteceu porque o cantor ficou incomodado que ela estava falando diretamente com o produtor dele. Ao saber disso, o dono do hit “Rita”, teria dito que a cantora estava atravessando ele.

“A pessoa romper com alguém que estava se dedicando porque ela foi falar com o produtor, que nem fixo dele é, uma pessoa que produz para todo mundo. Por que eu não poderia produzir com essa pessoa? Me diga se isso não é ego”, desabafou a mulher de Biel. “Sou fã do profissionalismo [do Tierry], mas a pessoa me decepcionou.”

Na manhã desta terça-feira, Biel também comentou o assunto. Nos Stories, ele postou uma gravação de tela onde tira satisfação com Tierry. No áudio ele pergunta ao cantor se ele realmente iria jogar um ano de trabalho fora apenas por ego.