Apresentador do “Domingão com Huck”, na Rede Globo, Luciano Huck veio a público, nesta terça-feira (31), se declarar para a esposa, a também apresentadora Angélica, pelos 19 anos de casados que completaram.



Para comemorar a ocasião, o casal fez um jantar íntimo na própria residência, na varanda. Em meio às declarações, Huck brincou com o lugar no qual decidiram celebrar a data.

“Celebrando os melhores 19 anos da minha vida. Quase duas décadas casado com ela, Angélica. Ontem a noite, jantamos ‘fora’ — na varanda de casa [risos]”, escreveu ele, através dos stories do Instagram.





Mesmo tendo recém-completado 19 anos de casados, o apresentador do “Domingão com Huck” já almeja o próximo aniversário do casal, quando completarão 20 anos de casamento , em 2024. “Ano que vem ‘Bodas de Porcelana’”, finalizou ele.

