Reprodução/ YouTube Bruna Marquezine ri ao falar de livramento

Bruna Marquezine esteve no De Frente com Blogueirinha, na última segunda-feira (30), e viralizou nas redes sociais. Em um momento da entrevista, a atriz foi questionada sobre “um livramento” que teve na vida e caiu na risada. A web apontou que ela teria pensado no Neymar, com quem teve um relacionamento no passado.



Ao receber a pergunta, a artista caiu na gargalhada e não conseguiu responder. “Um livramento? Eu não sei, eu estou cansada, deixa eu pensar”, disse Marquezine, se esquivando da resposta.



Internautas, então, afirmaram que a atriz teve tal reação porque pensou e Neymar.



“É lógico que o Neymar foi um livramento na vida da Bruna Marquezine. Ela deve agradecer todos os dias por não passar pelo o que a outra Bruna passa”, postou um internauta no Twitter. “Todos sabemos que a Bruna Marquezine quis dizer Neymar Jr. com essa risada quando foi perguntada sobre um livramento”, afirmou outra.



QUE ISSO FUDERAM O NEYMAR KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/xPMtHOF4xS — O Bon Vivant MuitoHumilde (@muitohumildee) October 31, 2023









caralho mané



o Neymar virou chacota mesmo kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk https://t.co/htfBAsTN03 — Central do Braga (@CentralDoBrega) October 31, 2023

Bruna Marquezine e Neymar tiveram um relacionamento repleto de polêmicas e um término cercado de rumores de traição por parte do jogador. Entre idas e vindas, eles namoraram de 2013 a 2018.



Atualmente, o jogador vive outro namoro polêmico, com Bruna Biancardi. Ele já foi flagrado, mais de uma vez, na companhia de outras mulheres e até assumiu uma traição. Neymar e Biancardi são pais de Mavie, que nasceu no início de outubro.



