Reprodução Ex-noiva relembra momentos difíceis com Matthew Perry: 'Causava dor'

A ex-noiva de Matthew Perry, Molly Hurwitz, usou as redes sociais para lamentar a morte do ator e relembrar momentos do casal. O intérprete de Chandler Bing, em "Friends, foi encontrado sem vida no último sábado (28), aos 54 anos, na hidromassagem de casa, em Los Angeles.



Ela que foi companheira do artista durante três e noiva de Perry entre novembro de 2020 e junho de 2021, contou que tinha uma ligação forte com o ex: "Ele adoraria que o mundo falasse sobre o quão talentoso ele era. E ele realmente era muito talentoso", começou ela no Instagram.



Molly, que é agente literária, lembrou que assistiu junto ao ator "Friends", cenas da série, no período do reencontro do elenco. "À medida que a reunião de Friends se aproximava, assistimos novamente ao show juntos. 'Porra, eu fui tão bom!!!'... 'Viu o que eu fiz lá???'", disse ela, em referência à reação de Matthew. Vale lembrar que ele evitou assistir cenas da produção, pois enfrentava a depêndencia química, enquanta interpretava Chandler.



"Nosso respeito e valorização ao humor é algo que nos conectava. Estar com ele enquanto ele redescobria seu brilho foi mágico", continuou ela.

Molly ainda contou do momentos difíceis que enfrentou com o ator devido ao abuso de substâncias: "Mas, obviamente, eu também conhecia aquele homem de uma maneira muito diferente. Embora eu o amasse mais profundamente do que poderia compreender, ele era complicado e causava uma dor como eu nunca havia conhecido. Ninguém na minha vida adulta teve um impacto mais profundo em mim do que Matthew Langford Perry".

Ela ainda fez questão de agradecer ao grupo de apoio contra o vício: "Tenho uma enorme gratidão por isso, por tudo que aprendi com nosso relacionamento. Seria negligente se não mencionasse o AA, um recurso inestimável para aqueles que amam alguém que luta contra esta doença destrutiva".



Morte de Matthew Perry



O ator Matthew Perry, o Chandler de “Friends”, foi encontrado sem vida na banheira de hidromassagem de uma casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, no sábado (28). A princípio foi um caso de afogamento.

Perry ficou famoso pelo papel como Chandler Bing na comédia de sucesso dos anos 90, que durou 10 temporadas... e com ele em todos os 234 episódios. O personagem era um favorito dos fãs.

A autópsia de Matthew Perry foi considerada "inconclusiva" , segundo informações da imprensa norte-americana. Segundo o "Deadline", um porta-voz do County Medical Examiner's Office de Los Angeles informou que a autópsia foi concluída neste domingo (29). A causa da morte foi "adiada", já que depende de resultados de novos testes toxicológicos. O caso passará por uma investigação aprofundada.

Desde o trabalho em "Friends" , Matthew enfrentou uma luta contra o vício de álcool e outros medicamentos . O artista abordou o assunto na biografia "Amigos, amores e aquela coisa terrível", publicada em 2022. Autoridades afirmaram que drogas não foram encontradas no local da morte do ator.