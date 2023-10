Reprodução Veja casa em que Matthew Perry morava e onde ele foi encontrado morto

Matthew Perry foi encontrado morto em casa, no último sábado (28), dentro de uma hidromassagem. O ator morava no imóvel, localizado em Pacific Palisades, bairro residencial em Los Angeles, desde 2020. A casa era menor do que uma mansão em Malibu, que morava e vendeu por cerca de R$ 75 milhões. Ele também se desfez de uma cobertura em um luxuoso, edifício de LA, por cerca de R$ 150 milhões.



Leia também Matthew Perry: autoridades relatam tentativa de resgate do ator

O imóvel foi construído em 1965 e tem somente um andar distribuído pelos 280 metros quadrados, com quatro quartos e quatro banheiros. A casa ainda tem um extenso jardim, onde estava hidromassagem, que tem ma vista para o por do Sol.



Perry gastou US$ 6 milhões com propriedade, cerca de R$ 30 milhões. Sem herdeiros, o ator deixou um patrimônio de R$ 600 milhões.











+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente