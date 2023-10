Conhecido por sua educação e palavras de amor, o cantor Roberto Carlos surpreendeu o Brasil ao mandar um fã calar a boca durante um show no Rio de Janeiro. O FLIPAR mostrou na ocasião e relembra o caso. Ana Maria anuncia nomes dos convidados do especial de Roberto Carlos de 2023

No “Mais Você” desta manhã, Ana Maria recebeu um bilhete do rei e anunciou os nomes dos convidados do especial de fim de ano com Roberto Carlos deste ano.

“Oi Ana querida. Em primeira mão, eu queria te contar quem estará comigo no palco do nosso especial de fim de ano. Com muito amor, Roberto Carlos”, dizia o bilhete.

Os convidados serão: Fábio Júnior, Luísa Sonza, Ana Castela, Mumuzinho, Jão e Paulo Vieira.

A apresentação e gravação do especial está prevista para o dia 29 de novembro. O programa vai ao ar no dia 22 de dezembro.