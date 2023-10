Reprodução Rachel e Simioni





Kamila Simioni inventou um recorde de audiência após a eliminação em "A Fazenda 15" e virou piada na web. Após participar da "Hora do Faro", da Record, Simioni comemorou a "melhor audiência" do quadro "A Fazenda Última Chance", o que não aconteceu.



“E o Pico na audiência de hoje do programa Hora do Faro foram de 8.5 pontos. Semana passada o pico foi de 8.3 pontos! Cancelada? Oi?“, disse Simioni no Twitter, agora X. A publicação foi apagada.

No entanto, durante a exibição do quadro com Simioni, a Record alcançou média de 7,6 pontos e 8,9 de pico. Na semana anterior, com participação de Rachel Sheherazade, a audiência do quadro contou com 8 pontos de média e o programa teve o pico de 9 pontos, alcançando uma das maiores audiências do ano.





A declaração de Simioni virou piada na web. "A querida esqueceu que foi eliminada pelo público", comentou um internauta. "Siminóquio não cansa de passa vergonha", ironizou outro.

"Ela não cansa de passar vergonha, tentando mostrar que está super de boa, mas todo mundo sabe que por dentro da se roendo de ódio, com o ego ferido", ponderou outro internauta.





Simioni deixou "A Fazenda 15" com rejeição. Em roça tripla, a peoa conquistou apenas 8,88% dos votos do público na disputa contra Kally Fonseca e Cezar Black. Kamila Simioni ocupa o terceiro lugar na lista de rejeições da temporada.

Veja o ranking:

1º lugar: Laranjinha - 4,43% (2ª roça)

2º lugar: Nathalia - 5,77% (1ª roça)

3º lugar: Simioni - 8,88% (4ª roça)

4º Cariúcha - 9,74% (3ª roça)