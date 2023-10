Reprodução/Instagram - 30.10.2023 Paulo Gustavo completaria 45 anos nesta segunda-feira (30)





Paulo Gustavo recebeu homenagens nas redes sociais nesta segunda-feira (30), data em que completaria 45 anos. O humorista morreu em 2021, em decorrência de complicações da covid-19.





Juliana Amaral homenageou o irmão ao resgatar uma memória com Paulo e a mãe, Déa Lúcia. O vídeo foi gravado em 2020 e traz uma brincadeira entre os familiares, que o humorista disse que colocaria nos créditos do filme "Minha Mãe É Uma Peça 4".

"A gente gargalhou tanto vendo e revendo! Hoje, no dia do seu aniversário e dia do Humor (em sua homenagem), posto de presente esse vídeo para todos os seus fãs. A gente brincava assim, atazanando mamãe sempre com muito amor e nossa mente lúdica, graças a Deus. Nunca cansávamos, era uma alegria e uma energia inexplicável, ficávamos acordados até não aguentar mais", afirmou Juliana.

Os comentários da postagem no Instagram reuniram mais homenagens a Paulo Gustavo. "Estará pra sempre em nossos corações", afirmou o ator David Junior. "Ah, meu amor. Se eu morro de saudade todos os dias, imagino o que é para você…. Que amor gigante", declarou a atriz Regina Casé. "Saudade", escreveu a atriz Giovanna Lancellotti.



Confira abaixo a publicação com mais homenagens de famosos e outros fãs do humorista:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: