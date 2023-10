Reprodução Instagram - 30.10.2023 Ana Maria Braga e Fábio Arruda

No último domingo (29), Ana Maria Braga, apresentadora da Rede Globo, celebrou o aniversário de 53 anos do parceiro dela, o jornalista Fábio Arruda, com quem ela vive um relacionamento de 1 ano e 7 meses.



Um dos amigos do aniversariante, Bruno Astuto, usou as redes sociais para compartilhar alguns registros da comemoração, que contou com um beijo entre o casal anfitrião da festa.



“Que a nossa semana seja tão gostosa quanto um beijo apaixonado, uma paella fumegante e um monte de brigadeiros. Que dia maravilhoso foi esse de celebrar a nova primavera do nosso amado amigo Arruda”, iniciou ele no texto da publicação.



Especialista na cobertura jornalística esportiva, Fábio Arruda trabalha ao lado da namorada atualmente, nos bastidores do “Mais Você”. Embora registros dos dois se beijando tenham sido postados, eles costumam ser discretos com a exposição do relacionamento nas redes sociais. Estão juntos desde março de 2022.

Confira a publicação na íntegra: