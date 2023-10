Foto: Reprodução/ABC Matthew Perry estava mais cansado que o normal antes da morte

Matthew Perry jogou pickleball horas antes de morrer, e segundo Billy Bush, amigo e ex-parceiro de jogo do ator, ele estava mais cansado do que o normal na semana que antecedeu a morte.

Em um post no Instagram, o apresentador de TV se despediu do artista e relatou o amor que Matthew tinha desenvolvido pelo esporte.

“Ele jogava todos os dias e às vezes duas vezes. Isso regulava seus dias”, ele continuou: “Falei com a mulher com quem ele brincou esta manhã e todas as manhãs, e adorava Matt… ela disse que ele estava cansado hoje e na semana passada. Um pouco mais do que o normal. Ele jogou por uma hora e depois foi para casa", afirmou.