Reprodução / TV Globo Jorge Aragão sobre remissão de câncer: ‘Não foi um ano fácil’

Jorge Aragão foi diagnosticado com um tumor Não-Hodgkin, um tipo de câncer que tem origem nas células do sistema linfático, em julho deste ano, e imediatamente começou o tratamento.

Durante a participação no “Domingão com Huck”, o cantor comentou a remissão completa do câncer. "Não foi um ano fácil, mas eu tenho falado isso: 'Deus me deu uma guerra para lutar, mas também me armas para brigar com tudo isso'. Essa semana, na quarta-feira, eu tenho a última sessão de quimioterapia. Já estou em remissão, graças a Deus."

Na sexta-feira passada (27), Jorge compartilhou a notícia com os fãs. A hematologista do artista confirmou a informação por meio de nota: "O paciente Jorge Aragão apresenta remissão completa no último Perscan realizado e só está faltando o último cacicai, previsto para ser realizado no dia 1 de novembro, pra terminar o tratamento."

O cantor agradeceu o apoio dos fãs no programa dominical. "Muito obrigado por todas as energias que vocês sempre me deram."