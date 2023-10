Reprodução/Instagram Criadores da série Friends falam sobre morte do ator

Neste domingo (29), os criadores da série Friends, Marta Kauffman e David Crane, e o produtor executivo da série, Kevin Bright, divulgaram uma homenagem ao ator Matthew Perry. "Estamos chocados e profundamente tristes com o falecimento de nosso querido amigo Matthew. Ainda parece impossível. Tudo o que podemos dizer é que nos sentimos abençoados por tê-lo como parte de nossas vidas", escreveu o trio, em comunicado publicado pelo Deadline.

"Ele era um talento brilhante. É um clichê dizer que um ator faz de um papel algo seu, mas, no caso de Matthew, não há palavras mais verdadeiras. Desde o dia em que o ouvimos encarnar o papel de Chandler Bing pela primeira vez, não havia mais ninguém para nós", continuaram. Na produção, o ator deu vida à Chandler Bing por 10 anos e 10 temporadas, entre 1994 e 2004.

Por fim, o trio enviou condolências para a família e os amigos do artista. "Sempre valorizaremos a alegria, a luz, a inteligência ofuscante que ele trouxe para cada momento – não apenas para o seu trabalho, mas também para a vida. Ele sempre foi a pessoa mais engraçada da sala. Mais do que isso, ele era o mais doce, com um coração generoso e altruísta. Enviamos todo o nosso amor à sua família e amigos. Este é verdadeiramente 'Aquele onde nossos corações estão partidos'", encerraram.