Bruna Marquezine entrega acordo de aluguel com Anitta: 'Muito caro'

A atriz Bruna Marquezine detalhou nesta segunda-feira (30) a dinâmica financeira da divisão de aluguel com Anitta e afirmou que é a cantora quem paga mais. As brasileiras dividem um imóvel em Los Angeles, nos Estados Unidos.

Convidada do "De Frente com Blogueirinha", Bruna Marquezine explicou como surgiu o convite para as duas dividirem o mesmo teto.

"Foi uma surpresa para mim também. Quando ela foi alugar essa casa, ela sugeriu da gente alugar junto. Eu, de cara, achei ótimo, depois pensei que queria alugar meu espaço. Tenho uma coisa, fico insegura de achar que estou incomodando as pessoas, me sinto culpada", revelou.

A atriz de "Besouro Azul" teria mudado de ideia após pensar na economia que estaria fazendo. Bruna relembrou já ter dividido aluguel anteriormente para diminuir os custos. "Está muito caro viver", apontou.

A atriz também falou da divisão financeira do aluguel. Segundo Bruna, Anitta é quem contribui mais. "Ganho muito mais em real do que dólar. Então, ela paga mais porque é mais rica".

"Anitta é muito generosa, ela tem um desapego com as coisas, e acho que por isso eu preciso do meu espaço, fico com muito receio de invadir o espaço ou fazer algo que pode desagradar", elogiou.