Reprodução Filho de Kanye West se irrita com paparazzi e leva bronca de Kim

O herdeiro de Kanye West e Kim Kardashian mostrou o lado travesso na última sexta-feira (27). O pequeno Saint West, de 7 anos, se incomodou com a presença de paparazzi e fez um gesto obsceno em provocação.

A empresária Kim Kardashian foi flagrada chegando para o torneio de futebol do filho, acompanhada do herdeiro e dois amigos dele. Ao sair do carro luxuoso, Saint West mostrou o dedo do meio para os profissionais, que apenas riram da rebeldia.

A cena não passou despercebida pela mãe, que deu uma bronca no garoto. "Para!", ordenou Kim, abaixando a mão do filho.

Nas redes sociais, internautas compararam a atitude de Saint com Kanye West, atual Ye, conhecido por causar polêmicas.

"Ele é realmente filho do pai dele", apontou um usuário do X, antigo Twitter. "Ye está orgulhoso", comentou outro. "Você pode tirar o Ye de perto dos filhos, mas não pode tirar o Ye de dentro deles", debochou um terceiro.

Saint West flips off the paparazzi again 😭 pic.twitter.com/GawsP2Xppe — yzyupdates (@yzyupdates) October 30, 2023