Reprodução Instagram - 30.10.2023 Ana Maria Braga e Fábio Arruda

No “Mais Você” desta segunda (30), com a companhia de Tati Machado e Felipe Andreoli, Ana Maria comentou a festa de aniversário do namorado, o jornalista Fábio Arruda, que aconteceu no último sábado (28).

Após mostrar a foto de um beijo da apresentadora com o jornalista, Tati comentou: “Olha que sortudão, Fábio Arruda!”

“Eu é que sou sortuda, ele é um cara especial”, respondeu Ana. “Acho que casais bonitos são os que se complementam, né? Aqueles que quando se juntam são melhores”, complementou Felipe.

Ana concordou, dizendo que juntos são melhores mesmo. Tati Machado também elogiou o namorado da colega de trabalho. “Ele é lindo, maravilhoso, e vocês dois são maravilhosos juntos”, finalizou.