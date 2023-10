Reprodução Motorista do caso Kayky Brito faz procedimento estético para rugas

Diones da Silva, o motorista que atropelou o ator Kayky Brito, surpreendeu nesta sexta-feira (27) ao revelas para os seguidores ter feito procedimento estético para melhorar a aparência de rugas e linhas de expressão.

Através do Instagram, o motorista compartilhou o momento das injeções de toxina botulínica, o 'botox'.

"Hoje iniciei um procedimento com a dra.fabisilveira chamado toxina botulínica, procedimento indolor, serve para as rugas de expressão na testa e no canto dos olhos, (os "famosos pé de galinha") e o resultado a gente observa daqui uns 15 dias. Vou postar o resultado do antes e o depois!", publicou.

Nos comentários, os seguidores de Diones aprovaram a intervenção estética. "Se cuide, cuide da autoestima, tudo bem no seu tempo. Deixe falarem o que quiser, ninguém tem nada a ver com sua vida. Seja feliz", desejou uma internauta.

"Arrasou! É isso aí, vida que segue", comentou outra. "Aproveita as oportunidades que Deus te deu sem medo de ser feliz", aconselhou uma terceira.

