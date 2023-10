Reprodução Vitão revela resultado do teste de paternidade e desabafa; confira

O cantor Vitão surpreendeu nesta sexta-feira (27) ao comunicar no Instagram o resultado do exame de DNA de paternidade envolvendo a recém-nascida Nina. A mãe da criança é a modelo Suelen Gervásio, irmã de Rafael Zulu.

Através da rede social, Vitão publicou que não é o pai de Nina. O cantor e o produtor musical Matuto estavam cotados para ter a paternidade da criança.

"Boa tarde, estou fazendo esse vídeo para esclarecer e por um ponto final nessa história que vem permeando a minha vida nos últimos meses, envolvendo uma criança. Eu realizei o teste de DNA na semana passada, a coleta, e recebi o resultado negativo ontem. Então, eu não tenho a paternidade dessa criança", revelou.

O cantor também pediu para não envolverem o nome dele com o de Nina. "Isso tá erando uma exposição absurda pra ela desde antes do nascimento. Busquem informações sólidas antes de publicar coisas. Peço compaixão e amor por essa família que está se formando, por essa criança, por essa mãe, não destilem ódio a essa mãe".









































































