Reprodução/Instagram Leticia Colin ignora repórter em entrevista e web detona: 'Sem noção'

A atriz Leticia Colin virou alvo de desaprovação após ter ignorado um repórter durante entrevista. Publicado na última quinta-feira (26), o vídeo viralizou e internautas criticaram a artista, reprovando a atitude e a chamando de "sem noção" e "deselegante".

O caso aconteceu durante a pré-estreia de "Meu Nome É Gal", filme estrelado por Sophie Charlotte que representa a vida da cantora de MPB.

O repórter Marcos Bulques publicou a tentativa de entrevista no perfil do Instagram. No registro, Letícia o deixa sem respostas para ir cumprimentar colegas de profissão. Marcos fica parado enquanto a atriz o ignora.

"Volta pra mim, é que aqui, gente, as pessoas estão saindo do cinema. O pessoal está passando aqui e ela está vendo o povo indo embora e está chamando, entendeu", tentou justificar o profissional.

Nas redes sociais a atitude não foi bem vista. A atriz foi mencionada em diversos comentários que a chamam de "sem noção". "Você educado, gentil, até suavizando a situação… ela, sem noção!", apontou um internauta.

"Com certeza ela não queria dar entrevista. Eu teria desligado a câmera e deixado ela no vácuo. Mas diria a ela: 'Eu vou encerrar aqui, para que você possa fazer a social com todos'", imaginou outro.

"Muito deselegante", disse uma mulher. "É uma falta de educação incrível, percebe-se que o estudo, às vezes, não muda a falta de noção!", disse outro internauta.





















