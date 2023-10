Reprodução/Instagram Cauã Reymond posta fotos de sunga e web baba: 'Escolhe um fã'

Cauã Reymond aumentou o clima das redes sociais ao compartilhar fotos aproveitando um banho de cachoeira.

O ator posou apenas de sunga e recebeu uma chuva de elogios dos seguidores. Além disso, eles chamaram a atenção no volume do artista.





"Não tem jeito melhor de começar um dia", escreveu ele na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas se divertiram: "Vire a esquerda", brincou Hugo Gloss; "Horário 15:15, o ponteiro não mente!", disse Júlio Rocha; "Até a cachoeira ficou molhada", declarou outra.

