Reprodução / Instagram Milton Nascimento comemora 81 anos e nega volta aos palcos

Milton Nascimento completou 81 anos na última quinta-feira (26) e compartilhou um vídeo nas redes sociais, comemorando o aniversário.

"Hoje completo 81 anos e graças a vocês que são a parte importante da minha vida eu to aqui nessa felicidade. Um beijão", diz o cantor.

No mesmo vídeo, ele é questionado sobre a possibilidade de voltar aos palcos, o que ele nega, para a tristeza dos fãs.

Para celebrar o aniversário do ícone brasileiro, o perfil oficial de Gal Costa, que faleceu em novembro de 2022, postou uma homenagem. O vídeo postado é da participação de ambos no programa Altas Horas, em março de 2019, no qual eles cantam a música "Paula e Bebeto".

"Hoje é aniversário de Milton Nascimento! O cantor completa 81 anos. Parceiro de longa data e amigo, Milton foi homenageado por Gal em sua última turnê 'As Várias Pontas de Uma Estrela', onde ela cantava a obra de Bituca", escreveram na legenda.

Outro que homenageou o cantor, foi o ator Danilo Mesquita. "Hoje é o dia do maior de todos! Há 7 anos conheci meu ídolo, ele virou meu amigo e mudou a minha vida. Que sorte a minha. Tá ao seu lado é ter a certeza de que a vida também é muito bela. Viva um dos melhores seres humanos que conheci e um dos maiores gênios da existência humana", postou.









































































