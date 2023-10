Reprodução A cantora repreendeu a nova campanha da marca de Kim Kardashian

Depois de criticar Neymar nas fotos de uma campanha para a marca de Kim Kardashian, Azealia Banks disparou contra Anitta nesta quarta-feira (25).

"Ninguém gosta de você. Você é feia (...) Você tem essa vibe de terceiro mundo (...) E é isso que está te segurando, e originalidade. Sabe o que eu tô falando", falou a rapper em um vídeo Stories, onde a tela estava preta.

"Ok, Brasil, qual é carreira que está flopando nos Estados Unidos e que paga robôs para vir até à minha página falar m**** de alguma aspirante do terceiro mundo? Eu não sei se ela quer ser a JLo ou a Shakira. Não sei quem ela quer ser", criticou, e depois comparou a cantora brasileira a uma das irmãs do Michael Jackson.

Na segunda (23), a rapper criticou o fato de Neymar estar na nova campanha da marca Skims, da Kim Kardashian. "Ele não, Kim, é muito magro. Ele não tem mala grande, não estrague tudo, irmã", comentou em um post com a foto do jogador.