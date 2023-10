Foto: Divulgacao Britney Spears revela affair com brasileiro e fãs descobrem o nome

Britney Spears mal lançou a autobiografia e o livro já está dando o que falar. Nele, a cantora faz revelações chocantes sobre a vida, como a que Justin Timberlake a convenceu a fazer um aborto. Outra revelação feita no livro, é de que a artista teve um breve caso com um brasileiro.

Os fãs não perderam tempo em apontar um nome como o affair. Thiago Mansur, que é DJ e faz parte da dupla de música eletrônica JetLeg, que foi formada em 2013. Antes de entrar para a indústria musical, o rapaz foi modelo e desfilou em semanas de moda de Nova York e São Paulo.

Reprodução / Instagram Thiago foi apontado como suposto affair brasileiro de Britney Spears

No começo dos anos 2000, surgiram notícias de que Thiago garantia ter ficado com Britney Spears, informação que foi resgatada pelos fãs após a revelação do livro.

Atualmente, Thiago é casado com Gabriela Prioli desde 2016, com quem é pai de Eva, que completará um ano em dezembro.

Reprodução / Instagram Hoje em dia, o rapaz é casado com Gabriela Prioli, com quem tem uma filha





















































Assista ao AUÊ ao vivo às 12h de todas as quarta-feiras