Reprodução / Instagram Após rumores, João Guilherme afirma que Maisa o vê como ‘amigo gay’

Na última quinta-feira (26), João Guilherme afirmou que Maisa o vê como um “amigo gay” e acabou com a esperança dos fãs que acreditavam que eles formavam um casal.

Os boatos de que eles são um casal já são antigos mas ganharam mais força ao irem fantasiados de Sharkboy e Lavagirl, que são um casal no filme de mesmo nome.

Mas um internauta disse não enxergar os amigos como um casal: "Para mim, o João Guilherme é o amigo gay da Maisa". O ator viu o post e compartilhou, concordando: "Pra Maisa também".

Em junho deste ano, Maisa desabafou nas redes sociais sobre os rumores de um romance com o filho de Leonardo. "Ele é meu melhor amigo, pelo amor de Deus. Muita gente não entende que a gente fica comentando um nas fotos do outro e estamos sempre juntos porque nós somos melhores amigos, e não tem nada a ver. E isso é uma coisa que acontece muito comigo", falou na época.

Maisa está solteira desde o fim do relacionamento com Nicholas Arashiro, em dezembro de 2021. E João Guilherme também não assume nenhum relacionamento desde o término com Jade Picon, em agosto do mesmo ano.