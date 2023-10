Reprodução/Instagram Michelle Loreto no parto da primogênita

Longe das telinhas em virtude do nascimento da filha, Michelle Loreto — apresentadora do quadro “Bem Estar”, no “Encontro com Patrícia Poeta” — usou as redes sociais nesta quinta-feira (26) para detalhar algumas experiências do parto da primogênita.



Aurora, filha dela e do diretor televisivo Alexandre Mattoso, nasceu no dia 7 de outubro, em São Paulo. O parto foi normal e a jornalista explica como tudo ocorreu.



“Me prepararei para um parto normal porque queria que minha filha recebesse todos os benefícios de um parto assim. Consegui. Sim. Mas não teria sido possível sem essa equipe incrível que me acompanhou e que eu preciso publicamente agradecer”, iniciou ela, em agradecimento aos profissionais médicos que a acompanharam, como obstetra, ginecologista e anestesista, além das enfermeiras.



Em relação ao anestesista, Loreto declarou: “Nunca pedi tanto a presença de uma pessoa na minha vida! Eu só gritava: ‘Quero anestesista, não aguento!’. E quando ele apareceu sorrindo, tranquilo… Que alívio!”.



“Enquanto eu amamento minha pequena, escrevo esse texto e agradeço silenciosamente a cada um que fez parte desta história. Vocês vibraram depois que tudo terminou e me acalmaram quando eu estava com medo”, concluiu.

Leia o relato de Michelle Loreto na íntegra: