Reprodução A Fazenda 15: Jenny acusa Lily Nobre de ter piolho; equipe repudia

Nesta quarta-feira (25), a influenciadora Jenny Miranda acusou Lily Nobre de ter piolhos. O comentário foi feito sem a presença da colega e direcionado a Kamila Simioni. Após a repercussão, a equipe de Lily Nobre repudiou os comentários e pediu para a produção de "A Fazenda 25" se manifestar.

Em conversa com Kamila Simioni, Jenny apontou que estava coçando a cabeça após ter visto piolhos no cabelo crespo de Lily Nobre. "O cabelo da Lily está cheio de lêndea. Aí meu cabelo começou a coçar. Passei a mão, cheio de cabelo branco", apontou, dizendo que iria passar tonalizante nas próprias madeixas.

Kamila Simioni a questiona se não seria creme no cabelo de Lily Nobre. "Não, ela fica tirando. Dá pra ver", respondeu Jenny. A colega concorda e complementa: "Eu tinha visto, mas fiquei na dúvida".

A influenciadora apontou que ficou com medo de também ficar com piolhos. "Minha cabeça começou a coçar. Fui no espelho, cheio de cabelo branco. Eu tenho agonia disso. Tenho muito medo. Gente que tem aplique... Morro de medo. [...] Muito. Demais, demais. Como fala? Tem que pedir um remédio".

Gente? Jenny e Simioni afirmam que cabelo da Lily está cheio de piolho! #AFazenda pic.twitter.com/3KWtstIXp8 — João Márcio ✨ (@JoaoMarcioC) October 25, 2023

Após a repercussão das falas, a equipe de Lily Nobre se pronunciou no Instagram repudiando a acusação de Jenny Miranda. Segundo o comunicado, a equipe acredita que Lily buscaria a produção caso estivesse com os insetos.

"Muito nos estranha tais falas neste momento e o porquê delas acontecerem pelas costas e não para Lily, visto que é algo que envolve a saúde da própria.

Acreditamos que se, de fato, ela tenha sofrido com esta infestação em seu couro cabeludo, a própria teria pedido comunicado à produção, que iria então fornecer a ajuda necessária para ela", aponta a nota.

A equipe pede para que a produção da Record tome providências, pois, caso o relato seja verdadeiro, Lily precisará de medicamentos. "Caso contrário, é necessário também punir e chamar atenção das que falaram sobre o assunto, visto que isso fere a honra de Olívia Nobre e nos casos anteriores como este, todos foram advertidos. Lembrando que a injúria e difamação são crimes. Esperamos as providências da emissora".









