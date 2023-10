Simioni pede desculpas a Jaquelline

Antes de acontecer a prova do fazendeiro, na última quarta-feira (26), a Record TV exibiu trechos da madrugada pós-roça. Um deles foi do pedido de desculpas de Simioni para Jaquelline. A peoa afirmou que, realmente, achou que ex-BBB disse que queria beijar Tonzão e não fez a acusação para criar intriga."Eu acusar alguém me dói muito mais do que ser acusada", disse Simioni, aos prantos.