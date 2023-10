Reprodução/Instagram Nakagima esclarece polêmica com Yasmin Brunet: 'Se eu fosse ela, faria pior'

Flávio Nakagima voltou as redes sociais para explicar a polêmica com Yasmin Brunet. O surfista foi criticado pela modelo após ironizar os relacionamentos dela.

Na declaração, a influenciadora acusa Nakagima de machismo e ofensividade. Pelos Stories do Instagram, ele se desculpou.





"A respeito do que estão comentando sobre a Yasmin, na verdade, eu não estou desrespeitando, não estou sendo machista, não estou ofendendo ninguém. Eu só quis fazer um comentário, porque na época em que ela começou a namorar [com o Medina], fui julgado como uma má companhia, um mau amigo, por estar sempre acompanhado de mulheres, sempre ficando com as pessoas", disse.

"E hoje ela faz isso e está certíssima, ela tem o direito de fazer o que quiser. E se eu fosse ela, eu iria fazer e até pior. Então ela está certa, eu só fiz um comentário porque na época em que ela começou a namorar, eu era essa pessoa que ela é hoje. Ela está certíssima, não quero ofender ninguém, perdão as pessoas que ficaram ofendidas, perdão para as pessoas que gostam dela. Não queria ofender".

O ex-De Férias com o Ex também mandou um recado para MC Daniel, com quem Brunet vive rumores de affair. "Jamais quero desrespeitar o MC Daniel, eu sou fã desse cara, eu acompanho ele, vejo a trajetória. Acabei de conhecer ele aqui na internet, troquei até um papo com ele. [Quero] pedir desculpa aos fãs, quem acompanha ele, não tenho nenhum mal-entendido com ele, não tenho nada com a situação. Que ele seja feliz", concluiu.

+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: