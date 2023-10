Reprodução/Instagram Yasmin Brunet critica Nakagima após ironias por affair: 'Machista'

Desde a repercussão de um possível affair entre Yasmin Brunet e MC Daniel, o influenciador Flávio Nakagima vem comentando os rumores através das redes sociais.

Na noite da última quarta-feira (25), a modelo esteve presente no aniversário da avó do funkeiro e impressionou a web.





Em uma publicação no Instagram Segue a Cami, o ex-De Férias com o Ex comentou sobre os últimos envolvimentos da influenciadora: "Essa aí está mais no palco que os cantores. Xamã, Felipe Ret, Luan Santana e MC Daniel. Isso porque na época eu era má companhia porque eu pegava geral. Aí, aí, aí", disse o amigo de Gabriel Medina, ex-marido de Brunet.





Nesta quinta-feira (26), a modelo usou os Stories do Instagram para criticar a postura de Nakagima.

"Frequentemente venho sendo alvo de Flávio Nakagima com opiniões machistas e ofensivas em razão de notícias veiculadas na mídia", começou ela.

"A opinião dele pouco me importa, mas me entristece saber que, em pleno 2023, mulheres sejam julgadas por suas opções e escolhas", seguiu.

Por fim, Yasmin pediu respeito. "Sou uma mulher independente e livre para fazer o que quiser - ou me relacionar com quem quiser. Lutamos para ocupar lugares por anos e anos, sermos donas dos nossos corpos e desejos. Peço apenas respeito".

