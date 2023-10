Reprodução/Instagram Causa da morte da influenciadora Juliana Rocha é revelada; veja

Nessa semana, os fãs da influenciadora Juliana Rocha foram surpreendidos com o anúncio da morte da jovem , aos 25 anos. O primeiro post não revelou a causa da morte.

Após especulações, o perfil oficial da maquiadora deu detalhes do ocorrido. De acordo com o texto, a influenciadora não estava bem de saúde desde agosto.





"Juliana não se encontrava bem desde agosto, estava com anemia profunda e logo foi internada. No hospital estavam sendo tomados todos os cuidados cabíveis e possíveis para ela melhorar. Logo descobrimos que ela estava com água no pulmão e pneumonia e estava bem grave o caso dela. Depois foram aparecendo uns pontinhos no pulmão que seriam uma suposta tuberculose", começou a declaração.

Na sequência, eles detalharam. "Na madrugada de domingo para segunda a Juliana teve uma parada cardíaca e não resistiu. Infelizmente. A causa da morte foi insuficiência respiratória, água no pulmão e tuberculose miliar. Está aí o motivo do falecimento. Não precisa de mais especulações. Agradecemos a todos pelas mensagens de carinho", concluiu.

