Reprodução Quem deve ficar em 'A Fazenda 15'? Vote Kally, Cezar Black ou Simioni

Ontem (25), foi definida a roça da semana de “A Fazenda 15”. Kally e Simioni se juntaram a César Black após Lucas ganhar a prova do fazendeiro e se livrar da berlinda.

Segundo a enquete parcial das 12h05, Simioni continua como a mais provável de ser eliminada, com 8,3%, a terceira menor porcentagem da edição. Black fica em segundo lugar, com 23,8%. E Kally segue liderando a enquete, com 67,9% dos votos. Lembrando que o voto é para quem fica.

A rejeição de Simioni já era esperada, após a peoa contar várias mentiras no reality, duas quais a apresentadora, Adriane Galisteu, desmentiu ao vivo. Simione afirmou que Rachel disse que Cariúcha passa doença e que Jaquelline tinha vontade de beijar Tonzão.