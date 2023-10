Reprodução / Instagram / InStyle Magazine John Stamos confessa não lembrar de gravar filme por estar alcoolizado

John Stamos confessou em uma entrevista para o “The Howard Stern Show” não lembrar das gravações de “Casamento Grego 2” por estar alcoolizado. A filmagem aconteceu em 2015, um dia depois do ator ser preso por estar dirigindo embriagado.

Na época, o artista foi detido na Califórnia e levado para um hospital, onde as autoridades confirmaram que ele estava bêbado. Lá ele foi fichado e liberado pela polícia. "Fui para casa depois disso. Foi horrível, Howard . Eu poderia ter matado alguém. isso só me deixa mal do estômago", disse na entrevista.

"Me vendo algemado, essa não é a criança que meus pais criaram. Meus pais eram bons e eu estava desrespeitando minha infância porque foi linda”, desabafou. “Fui para casa e sabe o que eu fiz? Bebi outra garrafa de vinho sozinho", admitiu.

Já no dia seguinte, ele se surpreendeu ao descobrir onde seriam as gravações do novo trabalho. “Eu estava com Rita Wilson e Nia [Vardalos] na Grécia e percebi… esqueci que no dia seguinte eles disseram: 'Oh, você tem que ir para Toronto, você está em Casamento Grego 2'", lembrou. “Eu fiquei tipo, 'O quê?' Não me lembro de estar naquele set".

Ele então contou que assim que as filmagens foram finalizadas, a família o mandou para uma clínica de reabilitação. Desde então, John está sóbrio.