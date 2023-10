Reprodução / Instagram Evelyn Castro recebe apoio após revelar relacionamento abusivo

A comediante Evelyn Castro recebeu apoio de diversas famosas após expor que viveu um relacionamento abusivo e que foi traída pelo ex-namorado. No vídeo que publicou na terça-feira (24), ela disse: “Estou cansada de não falar algumas coisas e passei algumas coisas. Cheguei no limite”.

Primeiro, a artista esclareceu que não se tratava do pai de seu filho. “Terminei um relacionamento agora, vou deixar claro que não tem a ver com o pai do meu filho. Terminei há uns cinco meses e já tinha uns cinco meses que a gente já nem se via mais e tentava retomar algo. A gente teve muitos problemas, muitos problemas de desentendimentos, problemas de distância, e chegamos à conclusão que não dava mais”, contou.

De acordo com Evelyn, o término aconteceu “de uma forma ruim” e eles pararam de se falar. Depois, ela descobriu que o ex sempre havia sido infiel. “Caiu uma notícia no meu colo por eu ser uma pessoa pública. Caiu uma notícia de que eu era traída e de que essa pessoa vivia uma vida dupla desde o início do meu relacionamento”, revelou.

Ela disse ter conseguido enxergar quão abusivo o relacionamento era só após o término. “A gente não se dava bem, a gente tentava por eu achar que havia sentimento, mas já vi que não. Não sei que sentimento havia de lá pra cá, mas daqui para lá havia sentimento. Me caiu uma venda antes disso [de descobrir a traição] de que eu vivia coisas abusivas e violências psicológicas”, desabafou.

Evelyn ainda contou que era ignorada pelo ex-namorado e que não havia diálogo na relação. Ela aproveitou para reforçar que não sabia que estava sendo traída: “Eu nunca me permitiria estar nessa situação. É nojento. A traição… eu sou muito fria para certas coisas, mas o pior é a violência psicológica ao qual eu me submeti e vivi.”

Depois do relato, diversas famosas mandaram mensagens de apoio para a artista. “Você tem todo meu carinho”, disse Dani Calabresa. “Quando a gente fala, a gente transforma a dor em cura e libertação pra gente e pra um monte de outras mulheres”, afirmou Mariana Xavier.

Outra que comentou, foi Ana Paula Renault, que recentemente expôs que não sabia que estava namorando um homem casado. “Minha total solidariedade e carinho. Passei por algo parecido e descobri que estava me relacionando com um cara casado, que tinha outras amantes e eu como namorada. Um narcisista. Se quiser conversar, estou à disposição. Nós, mulheres, temos que criar a nossa teia de proteção e troca. Muito obrigada pelo seu relato”, escreveu a ex-BBB.

Assista ao vídeo