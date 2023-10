Reprodução/ HBO Max Rihanna no Oscar

Após ter dado à luz ao filho caçula, Riot Rose, Rihanna já tem um turnê mundial acertada para retomar a carreira como cantora, de acordo com o jornal britânico “The Mirror”. Fora a volta aos palcos, o veículo afirma que ela ainda teria feito um acordo milionário.



Esse acordo, firmado com uma produtora de eventos da América do Norte para a elaboração da turnê, seria no valor de £ 32 milhões, o que equivale, aproximadamente, a R$195 milhões.



Segundo o “The Mirror”, além da turnê mundial prevista para ocorrer entre 2024 e 2025, Rihanna prepara dois álbuns inéditos para serem lançados e incorporarem a setlist dos shows que fará.



“Rihanna está planejando de forma discreta uma turnê de retorno após assinar com a Live Nation. O acordo foi feito para facilitar uma turnê mundial e a equipe criativa dela está trabalhando silenciosamente em Los Angeles, juntando tudo enquanto ela fica com a família. Ela voltará aos shows ao vivo quando estiver pronta para voltar ao trabalho e tiver material para lançar dois álbuns”, diz a fonte do jornal britânico.

