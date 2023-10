Reprodução/Record - 23.10.2023 Malga Di Paula foi casada com Chico Anysio entre 2001 e 2012





Malga Di Paula, viúva de Chico Anysio, falou dos atritos com os filhos do humorista em meio a briga pela herança do artista, que morreu em 2012. A escritora ressaltou que não "pegou um centavo" do dinheiro do companheiro e lamentou o rompimento dos sete herdeiros, expressando o desejo de conversar com eles.





A viúva avaliou como o afastamento é fortalecido por "questões jurídicas". "São advogados que conversam com advogados. A gente não consegue se falar. Procurei por eles, porque queria conversar. Só que eles não quiseram conversar comigo, porque disseram que o advogado não quer que eles conversem comigo", disse ao "Domingo Espetacular", neste domingo (22).

Apesar da briga, Malga reforça a vontade de conversar com os filhos de Anysio. " Eu falaria com eles, sentaria em uma mesa, ofereceria um café para eles. Eles foram a minha família, eu amo eles. Gostaria muito de conversar com eles", pontuou. A escritora foi inventariante por muitos anos e reconhece que não teve uma postura "eficiente", o que contribuiu para os conflitos sobre o testamento de Chico.

"As pessoas falam que não fui eficiente e concordo, não fui eficiente. Sempre fiquei muito doente e não tive assistência jurídica correta. Só que acho que se fosse ter conversado direito, eu abriria mão de da inventariança. Não teria sido tão traumático. Falam que peguei dinheiro. Quero que as pessoas provem que eu peguei dinheiro. Desafio aqui qualquer um a provar que peguei um centavo", destacou. O inventário ainda não foi finalizado.

Malga ainda comentou a luta contra a depressão em meio à briga e o luto após a morte de Chico. "O luto é saudável por dois anos, só que chegou quatro anos e meu luto não acabava", ponderou. Após o diagnóstico, a viúva se mudou para a cidade natal no interior do Rio Grande do Sul, com a expectativa de "melhorar".

No entanto, a escritora foi diagnosticada com covid-19 em 2021 e ficou dois meses internada, chegando a ser entubada. "Nem é o fato de ser entubada, tive que fazer sete cirurgias no meu pulmão. A covid-19 passou e deixou marcas profundas. Agravou muito [o quadro depressivo]", relembrou.

Após o agravamento da doença, Di Paula relatou que considerou tirar a própria vida neste ano. "A pessoa tem que estar sentindo muita dor para tomar essa decisão. As coisas foram acontecendo e [foram] muitas perdas. Tenho essa doença, a depressão, que faz com que a dor seja maior ainda. Até que tive um gatilho, que aconteceu comigo, uma coisa pessoal que não quero falar. Naquele momento falei: 'Chega, não quero mais viver'", conta, mencionando que uma amiga a "salvou" na situação.

Procure ajuda especializada como o CVV e CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) da sua cidade caso você esteja extremamente sobrecarregado, ansioso, depressivo ou pensando em se machucar. O CVV ( www.cvv.org.br ) funciona 24 horas pelo telefone 188. Há também atendimento por e-mail, chat e pessoalmente.



