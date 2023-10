Reprodução/Instagram Vitão desabafa sobre hate recebido: ‘Eu odeio vocês’

Vitão postou um vídeo nos Stories do Instagram e rapidamente apagou o post. Nele, ele falava sobre o hate que vem recebendo e o ódio que sente pelas pessoas que o tratam mal.

“Odeio vocês profundamente”, começou. “E sim, eu estou ficando doente sim, a cada dia mais estou ficando mais desmotivado, inseguro e doente, graças a vocês, graças ao ódio de vocês e cada vez mais, cada dia mais, cultivando o ódio dentro de mim também a cada um de vocês.”

“Vai se foder vocês também, todo mundo. Muito, muito”, xingou. O cantor ainda chamou as pessoas para briga. “E de verdade, se me encontrar, vamos tentar, mano. Está ligado? Vamos que sai no soco mesmo. Para de passar com a porra do carro, gritar da janela e sair andando. Bagulho de covarde do caralho. Vem”, finalizou.

Assista ao vídeo