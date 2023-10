Reprodução/Instagram - 23.10.2023 Alejandra Villafañe, atriz colombiana, morreu aos 34 anos





Alejandra Villafañe, atriz colombiana, morreu aos 34 anos. A morte foi confirmada pelo namorado da artista, Raúl Ocampo, nas redes sociais. A também ex-miss enfrentava um câncer de mama e de ovário.





"Há um ano vivíamos esta realidade. Há um ano eu te disse que tudo era possível neste mundo, nesse mesmo ano você me disse que acreditou [...] Agora vivemos em duas realidades diferentes, você terá que me encontrar em muitas outras vidas. Eu te amo muito, minha vida", afirmou Raúl nos stories do Instagram, onde resgatou uma foto antiga com a namorada.

Conhecido pelo trabalho na série "Narcos", Raul ainda compartilhou registros recentes com a atriz na rede social. "Quero que saiba que é para sempre", escreveu, além de informar que o velório acontece nesta segunda-feira (23), na Cidade do México.











Alejandra venceu o "Miss Earth Colombia" em 2014. A atriz atuou em diversas novelas e fez os últimos trabalhos na série "Manes" e no filme "El Yuppie y el Guiso". Ela também tem no currículo atuações no streaming como "La nieta elegida", "Siempre bruja" e "Perfil falso".

A artista tornou público o diagnóstico de câncer em maio deste ano. Ela passou por uma cirurgia em julho e fez a primeira sessão de quimioterapia em setembro. Desde então, compartilhava registros do tratamento nas redes sociais.

