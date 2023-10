Reprodução Record TV Rhiza Castro

No último domingo (22), a jornalista Rhiza Castro usou as redes sociais para explicar a saída dela da Record e relatar um caso de assédio do qual foi vítima na própria emissora.







De acordo com Rhiza, o motivo que ocasionou a demissão dela foi a denúncia que ele fez ao RH da empresa após os episódios de assédios sofridos por ela ao decorrer de “quase um ano”.





"Eu sofri assédio sexual do meu diretor por quase um ano. No final, eu sofri retaliações porque obviamente não cedi. Não aguentava mais, decidi fazer a denúncia no RH da empresa. Não tinha feito boletim de ocorrência, nada. E o que eles [RH] fizeram foi me demitidir dois dias depois da denúncia", revela.

A jornalista também pontua que entrou "na justiça" e que abriu um "processo trabalhista contra a empresa", além de outro processo contra o diretor que ela acusa de tê-la assediado. "Talvez eu tenha sido a única mulher que tenha tido coragem, porque eu sei de várias outras que sofreram na mão dessa pessoa, assim como eu", acrescenta.





Em relação aos detalhes, Rhiza Castro alega que não pode explicitar muitos pormenores do processo, tendo em vista que o mesmo trâmita em "segredo de justiça". "É muito triste, porque a gente acaba se sentindo invalidada como profissional, principalmente, e como mulher e ser-humano. Ninguém imagina o quão traumatizante é", finaliza.

Confira o relato dela na íntegra: