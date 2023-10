Reprodução/Instagram - 22.10.2023 Ricardo Vianna é apontado como novo affair de Lexa

Ricardo Vianna, apontado como novo affair de Lexa até pela própria cantora, se pronunciou sobre as acusações de agressão à ex com um texto e vídeo. Após o relacionamento ser feito público, foi veiculado na imprensa que o ator responde ao Ministério Público por agressão e injúria, depois de ter supostamente violentado fisicamente Aline Kryktine e a ofendido com xingamentos.

No Instagram, a assessoria jurídica do ator afirmou que ele foi absolvido das acusações há dois anos e que a justiça emitiu uma decisão clara e inequívoca sobre a absolvição do ator.

"Gostaria de informar, diante das novas notícias veiculadas recentemente sobre o ator Ricardo Vianna, que o artista foi absolvido em 2021 de todas as acusações relacionadas a possíveis alegações de agressão a sua ex-companheira. O Tribunal do Rio de Janeiro emitiu uma decisão clara e inequívoca de absolvição de Ricardo em novembro de 2021, a qual já está devidamente transitada em julgado, sendo total irresponsabilidade por parte da imprensa voltar com esse assunto sem a devida apuração dos fatos", diz o comunicado.

No post, ainda é pedido ajustes no que já foi publicado sobre o caso. "Pedimos encarecidamente que, em consideração à justiça e à precisão, atualizem qualquer notícia ou artigo relacionado ao caso de Ricardo Vianna para refletir esta nova informação. Acreditamos que é importante que o público esteja ciente da decisão do tribunal e das circunstâncias que levaram à absolvição de nosso cliente", conclui o texto.