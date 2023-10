Força simpatia com plateia

Patricia também tenta criar uma conexão com a plateia do "Encontro". Ela sempre tenta falar com os espectadores presentes e incluí-los no programa. Mas, mais uma vez, tal atitude não foi vista de forma natural. "Patrícia Poeta é ótima jornalista, mas no entretenimento ela força. Olha Tati Machado e Valéria, elas não precisam dançar fora de hora, falar sem pausa, se jogar na plateia dizendo toda hora 'plateia querida do meu coração' para dizer que é povão", escreveu outra internauta.